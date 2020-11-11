Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev: Militanlar İdlib'de sığınmacıları zorla tutuyor

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İdlib bölgesinin hem Türkiye hem de İdlib topraklarında bulunan sığınmacılara doğrudan etkisi olan bir istikrarsızlık odağı olduğunu dile getirdi.

Şam'da düzenlenen sığınmacıların dönüşü konulu uluslararası konferansta konuşan Lavrentyev, "Onlar (sığınmacılar) için elbette çok zor koşullar yaratıldı ve aslında teröristler, sığınmacıların kendi evlerine dönmelerini yasaklıyor. Üstelik bu bölgelerde zorla tutma ve yasa dışı silahlı gruplara katılmaya teşvik süreci devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Şam'da başlayan ve amacı, çoğunluğu komşu ülkelerde bulunan 6.5 milyondan fazla Suriyeli mültecinin ülkelerine geri dönmeleri için pratik adımlar içeren bir program geliştirmek olan konferansa; Rusya, Çin, İran, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Pakistan'ın yanı sıra aralarında BM ve 12 sivil toplum örgütü temsilcisinin de bulunduğu 27 ülkeden heyetler katılıyor.