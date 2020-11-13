Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan kentinde bulunan petrol tesisi yakınında yangın çıktı

Suudi medyasının, ülkenin Enerji Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kızıldeniz'de patlayıcı yüklü iki motorlu teknenin vurulmasın takiben Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan'da bulunan petrol tesisine ait bir yüzer platformun yakınında yangın çıktı.

#BREAKING: An Official Source at the #Saudi Ministry of Energy said that a limited fire broke out at Jazan oil products terminal platform’s floating hoses as Arab Coalition forces destroyed two #Houthi armed boats off Yemen on Wednesday pic.twitter.com/cVo0Z6L7VA — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) November 12, 2020

Olayda ölen ya da yaralanların olmadığı belirtiliyor.

Öte yandan olay, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Suudi Arabistan'ın güvenliğini tehdit edenlere 'demir yumruk' ile karşılık vereceklerini söylemesinden birkaç saat sonra geldi.

Söz konusu motorlu teknelerin Yemen'deki Husilere ait olduğu düşünülüyor.