Netanyahu: Koronavirüs aşısı almak için Pfizer ile anlaşma imzaladık

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD’li ilaç şirketi Pfizer'in koronavirüse karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşıyı satın almak için anlaşma imzaladıklarını ve Ocak ayının başından itibaren aşının ülkeye getirilmeye başlayacağını duyurdu.

Koronavirüse karşı geliştirilen aşılara ulaşmak amacı ile birçok ülke aşı şirketleri ile anlaşma imzalamaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein düzenledikleri ortak basın toplantısında Kovid-19 aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, koronavirüs aşısı satın almak için ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile anlaşma imzaladıklarını belirtti. Netanyahu, koronavirüs aşısının gelecek yıl Ocak ayından itibaren İsrail'e ulaşmaya başlayacağını ifade ederek, "İsrail için harika bir gün ve koronaya karşı zafer yolundayız. Şu anda Pfizer'den 8 milyon dozluk aşı alacağız ve bu 4 milyon İsraillinin virüse karşı aşılanmasını sağlayacak" dedi.

Öte yandan Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech, geçtiğimiz günlerde geliştirdikleri aşının koronavirüse karşı yüzde 90 oranında başarılı olduğunu belirtmişti.