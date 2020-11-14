İran, topraklarında El Kaide militanlarının varlığına ilişkin iddialarını reddetti

Daha önce, New York Times, istihbarat yetkililerine dayanarak, 1998 yılında Afrika'daki ABD büyükelçiliklerine düzenlenen saldırılarda yer alan örgütün liderlerinden Abdullah Ahmed Abdullah'ın üç ay önce Tahran'da İsrail ajanları tarafından ortadan kaldırıldığını ileri sürmüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İran’da bu grubun herhangi bir üyesinin varlığına dair bilgileri şiddetle reddediyor ve ABD medyasının Amerikan ve Siyonist yetkililerin Hollywood senaryolarına kanmamasını tavsiye ediyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, Hatibzade ayrıca, El Kaide’nin yanlış Amerikan politikalarının ve onların bölgedeki müttefiklerinin bir ürünü olduğuna vurgu yaparak, ABD ve İsrail'in, İran'da teröristlerin varlığıyla ilgili bu tür iddialarla ‘bu ve diğer terörist grupların’ eylemlerine ilişkin sorumluluklarından kurtulmaya çalıştıklarını kaydetti.