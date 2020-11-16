Suriye Dışişleri Bakanı Muallim hayatını kaybetti

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi. Muallim'in ölüm nedeni henüz ise açıklanmadı.

Suriye haber ajansı SANA'nın son dakika geçtiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Velid Muallim yaşamını yitirdi.

Haberde, Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı. 79 yaşındaki Muallim, 11 Şubat 2006'den beri dışişleri bakanlığı görevini sürdürdü.

Muallim, Suriye'deki iç savaşta Beşar Esad yönetiminin en büyük destekçilerinden biri olarak dikkati çekti.

1941'de başkent Şam'da dünyaya gelen Muallim, 1990-1999 arasında da Suriye'nin ABD'deki büyükelçisi olarak görev almıştı.