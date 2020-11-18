'Trump yönetimi, Husileri terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor'

Foreign Policy dergisine konuşan diplomatik kaynaklara göre Trump yönetimi, Husileri terör örgütü ilan etmeyi planlıyor. Bu plan üzerinde bir süredir çalışma yapılırken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'a Tahran'a karşı 'yeni bir zafer' kazandıracak bu adımı hızlandırmak istiyor.

"BM ve uluslararası insani kuruluşlar, Trump yönetimini bu kararından vazgeçirmeye çalıştı ancak bu kararın uygulanması 'kaçınılmaz' görünüyor."

Foreign Policy, bu adımın Yemen'e yardım sunulması konusundaki uluslararası çabaların yanı sıra BM arabuluculuğunda bu ülkede barışçıl çözüm bulunması için yürütülen çalışmaları sekteye uğratabileceğine dikkat çekti:

Bu arada dergi, Washington'u kararından vazgeçirmeye çalışanlar arasında BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Almanya ve İsveç'in yer aldığını, ABD Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı uzmanlarının da karara karşı çıktığını yazdı.

Trump yönetiminin Husileri terör örgütü ilan etmesi halinde grubun finansal varlıkları dondurulacak ve liderlerine seyahat yasağı getirilecek. Yetkililere göre ABD yönetiminin masasındaki seçenekler arasında Husi liderlerinin 'küresel terörist' ilan edilmesi de yer alıyor.