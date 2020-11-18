SANA: Şam'a düzenlenen İsrail saldırılarında 3 asker hayatını kaybetti

Suriye topraklarını hedef alan İsrail saldırılarına bir yenisinin daha eklendiği bildirildi.
Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre, başkent Şam semalarında İsrail'in düzenlediği saldırılara karşılık verildi.
# Urgent # SANA- Sana Urgent (@SanaAjel) November 18, 2020
reporter: Our air defense media are responding to an Israeli aggression in the sky of the Damascus area
Ajansa konuşan bir askeri yetkili, saldırılarda 3 askerin hayatını kaybettiği ve bir askerin yaralandığı bilgisini verdi.
Yetkili, ayrıca saldırılar neticesinde maddi hasar oluştuğunu kaydetti.
# Urgent # SANA,- Sana Urgent (@SanaAjel) November 18, 2020
Military source: At about 11:11 am this day, the Zionist enemy carried out an air aggression from the direction of the occupied Syrian Golan on the southern region.
The aggression resulted in the death of three soldiers, the wounding of one soldier, and some material losses.
İsrail ordusu, yaptığı açıklamada saldırıların sorumluluğunu üstlenerek İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü ve Suriye ordusunun hedef alındığını öne sürdü.
Saldırıların 'Golan'daki alfa hattına el yapımı patlayıcılar yerleştirilmesine' yanıt olduğu ifade edilen açıklamada, "Saldırı; cephaneliklere, karargahlara ve askeri komplekslerin yanı sıra karadan havaya füze bataryalarına hasar verdi" denildi.
What Iran & Syria did: placed improvised explosive devices by the Alpha Line to hit Israeli troops.— Israel Defense Forces (@IDF) November 18, 2020
What we did: just struck Iranian Quds Force & Syrian Armed Forces targets in Syria.
We stand prepared to operate against Iranian entrenchment in Syria.
İsrail, Suriye krizinin başlangıcından bu yana Suriye'nin güneyindeki askeri hedeflere saldırılar düzenliyor.
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