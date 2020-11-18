SANA: Şam'a düzenlenen İsrail saldırılarında 3 asker hayatını kaybetti

Suriye devlet ajans SANA, Suriye hava savunmasının başkent Şam üzerinde İsrail tarafından düzenlenen saldırılara karşılık verdiğini duyurdu. Ajans, saldırılarda 3 askerin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Saldırıyı İsrail ordusu resmi olarak üstlendi.

Suriye topraklarını hedef alan İsrail saldırılarına bir yenisinin daha eklendiği bildirildi.

Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre, başkent Şam semalarında İsrail'in düzenlediği saldırılara karşılık verildi.

# Urgent # SANA

reporter: Our air defense media are responding to an Israeli aggression in the sky of the Damascus area - Sana Urgent (@SanaAjel) November 18, 2020

Ajansa konuşan bir askeri yetkili, saldırılarda 3 askerin hayatını kaybettiği ve bir askerin yaralandığı bilgisini verdi.

Yetkili, ayrıca saldırılar neticesinde maddi hasar oluştuğunu kaydetti.

# Urgent # SANA,

Military source: At about 11:11 am this day, the Zionist enemy carried out an air aggression from the direction of the occupied Syrian Golan on the southern region.

The aggression resulted in the death of three soldiers, the wounding of one soldier, and some material losses. - Sana Urgent (@SanaAjel) November 18, 2020

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada saldırıların sorumluluğunu üstlenerek İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü ve Suriye ordusunun hedef alındığını öne sürdü.

Saldırıların 'Golan'daki alfa hattına el yapımı patlayıcılar yerleştirilmesine' yanıt olduğu ifade edilen açıklamada, "Saldırı; cephaneliklere, karargahlara ve askeri komplekslerin yanı sıra karadan havaya füze bataryalarına hasar verdi" denildi.

What Iran & Syria did: placed improvised explosive devices by the Alpha Line to hit Israeli troops.



What we did: just struck Iranian Quds Force & Syrian Armed Forces targets in Syria.



We stand prepared to operate against Iranian entrenchment in Syria. — Israel Defense Forces (@IDF) November 18, 2020

İsrail, Suriye krizinin başlangıcından bu yana Suriye'nin güneyindeki askeri hedeflere saldırılar düzenliyor.