Trump gitmeden Cubeyr'den feveran: İran'ın nükleer programı durdurulmazsa, nükleer silah elde etmek Suud'un hakkıdır

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybetmiş gözükmesine ve 2 ay sonra koltuğu devretmesi gerekmesine rağmen İran'ın nükleer tesislerine hava saldırısı düzenleme çabasına girmesi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ortadoğu ziyaretini İran karşıtı gövde gösterisine dönüştürmesine koşut, Riyad'dan 'İran' açıklaması eksik kalmadı.

Alman haber ajansı DPA, Suudi Arabistan'da 2018 yılında tenzil-i rütbeyle Dışişleri Bakanlığından Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına atanmış olan Adil el Cubeyr'in sözlerini aktardı.

DPA'ya konuşan Cubeyr, 'İran'ın atom bombası geliştirmesinin durdurulmaması halinde Suudi Arabistan'ın nükleer silah elde etme hakkını saklı tuttuğunu' söyledi.

"Bu kesinlikle bir seçenek" diyen Cubeyr, İran'ın nükleer güç olması halinde diğer ülkelerin de aynı yoldan gideceğini dile getirerek ekledi:

"Ve Suudi Arabistan çok net şekilde dile getirmiştir ki, halkını ve topraklarını korumak için elinden gelen her şeyi yapacaktır."

11 Eylül 2001 saldırıları sonrası ABD ve İsrail yönetimlerinin kıskaca aldıkları İran'ın nükleer programının silah üretimine yönelik olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmazken BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) tarafından denetlenmesine devam ediliyor. İran'ın nükleer silah geliştirmesinin önlenmesini garantiye almaya yönelik 2015 tarihli uluslararası anlaşmadan ise ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında resmen çekildi. Ortadoğu'nun nükleer silah sahibi tek ülkesi olduğu bilinen İsrail de hiçbir denetim rejimine girmeyi kabul etmiyor.

Suudi bakanın İran'a saldırılmasını provoke eder nitelikteki sözlerine Tahran'dan yanıt geldi.

İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası Kurumlar nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, Suudi Arabistan yönetiminin yanlışlarını başkalarının üzerine atmaması gerektiğini söyledi.

Twitter'da açıklama yaoan Garipabadi, "Kaçmak ve korku yaymak, insanları aldatmak isteyenlerin kullandıkları iki klasik yöntemdir. Eğer nükleer silah programı yürütmek istiyorsanız ve eğer UAE ile işbirliği yapmamak için bahane arıyorsanız, en azından cesaretli olun ve bunun bedelini ödeyin. Yanlışlarınızı başkalarının üzerine atmayınız" dedi.

İranlı Temsilci Garipabadi, daha önce Suudi Arabistan’ın gizli nükleer programının incelenmesi için çağrılar yapmıştı.