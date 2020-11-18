Netanyahu: Putin'le kurduğumuz diyaloğa çok değer veriyorum

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le arasındaki diyaloğa çok değer verdiğini ve Putin döneminde iki ülke ilişkilerinin aktif şekilde geliştiğini belirtti.

Videokonferans yöntemiyle düzenlenen Rus Yahudi Kongresi'nin sonbahar yardım maratonunun katılımcılarına hitap eden Netanyahu, "Putin'le aramdaki diyaloğa çok değer veriyorum, bu diyalog iki ülkenin çıkarlarına hizmet ediyor ve İsrail'deki herkes tarafından takdir ediliyor" dedi.

Putin'in Rus Yahudi topluluğuna gösterdiği saygı ve verdiği destek nedeniyle Rus lidere teşekkür eden Netanyahu, Putin yönetiminde İsrail ile Rusya arasındaki ilişkilerin giderek daha güçlü hale geldiğinin altını çizdi.

Netanyahu, İsrail ile Rusya arasındaki iyi ilişkilerin kendileri için önemli olduğunu, hatta kritik önem taşıdığını vurguladı.

İsrail Başbakanı, iki ülke uzmanlarının Kovid-19'la mücadele alanında işbirliği yaptığını ekledi.