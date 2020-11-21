Gazze'den İsrail'in Aşkelon bölgesine füze saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'den Aşkelon bölgesine füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Aşkelon bölgesinde Gazze'den bir füze saldırısı düzenlenmesinin ardından sirenler aktifleştirildi.

One rocket was just fired from Gaza toward southern Israel. pic.twitter.com/ZUnyX35Ujr — Israel Defense Forces (@IDF) November 21, 2020

Jerusalem Post gazetesine göre tanıklar, kent üzerinde patlama sesleri duyduklarını aktardı.

Kanal 13, fırlatılan füzenin açık alana düştüğü bilgisini paylaştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada olayın ayrıntılarının soruşturulduğu ifade edildi.

הופעלה התרעה בעיר אשקלון, הפרטים בבדיקה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 21, 2020

İsrail makamları, olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığını kaydetti.

Sosyal medya kullanıcıları, yaşananlara ilişkin video görüntüler paylaştı.

Israel : 1 ou plusieurs projectiles ont été tiré de Gaza vers Ashkelon, le système antimissiles Iron Dome semble avoir été activé & avoir engagé 1 ou plusieurs cibles. L'interception semble avoir échoué au moins pour 1 projectile, un impact ayant été signalé en zone inhabitée. pic.twitter.com/dfqczzigao — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) November 21, 2020

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