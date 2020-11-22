Lübnan Cumhurbaşkanı: Normalleşme anlaşmaları, Kudüs ve Golan Tepelerinin kaybedildiğinin zımnen kabulüdür

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le vardığı normalleşme anlaşmalarıyla Kudüs ve Golan Tepelerinin kaybedildiğinin dolaylı olarak kabul edildiğini söyledi.

Lübnan'ın bağımsızlığının 77. yıl dönümü dolayısıyla Devlet Televizyonu'ndan halka seslenen Aun, "Bölgesel ve uluslararası düzeyde yaşanan köklü siyasi değişimlerde dikkati çeken unsur, birkaç Arap ülkesinin İsrail'i tanıması ve onunla normalleşme yoluna girmesidir. Ne yazık ki böylece Kudüs ve Golan Tepelerinin kaybedildiği zımnen kabul edilmiş olmaktadır" dedi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin Lübnan üzerinde önemli yansımaları olacağını aktaran Aun, hiçbir yetkili ya da hükümetin bu değişimler karşısında belirlenmesi gereken politikalara bireysel olarak karar veremeyeceğini kaydetti. Avn, bu değişimleri değerlendirmek ve Lübnan'ı daha güçlü bir konuma getirmek için ulusal bir diyalog başlatma çağrısı yaptı.

Lübnan'ın mali ve siyasi yolsuzluk sisteminin esiri olduğunu vurgulayan Aun, yolsuzluğun, teorisyenleri ve savunucuları olan bir felsefe ve kültüre dönüştüğünü dile getirdi.

Aun, yolsuzluğun olduğu bir ülkenin güçlü ve etkin olamayacağına işaret ederek öncelikle yolsuzluk soruşturmalarının tamamlanması, sonrasında reform yasalarının kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İsrail, 15 Eylül’de Beyaz Saray’da yapılan törenle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 23 Ekim’de yaptığı açıklamada ise Sudan’ın da İsrail’le ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını belirtmişti.