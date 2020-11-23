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    İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen

    İsrail kaynakları: Netanyahu, Selman ve Pompeo ile görüşmek üzere gizlice Suudi Arabistan'a gitti

    © AFP 2020 / MENAHEM KAHANA
    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun gizlice Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Pompeo ile üçlü görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

    İsrail kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a uçtuğu ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

    Haaretz'den Noa Landau'nun haberine göre, Netanyahu ile birlikte Mossad Başkanı Yossi Cohen de Suudi Arabistan'a gitti.

    Başbakanlık konuyla ilgili yorum yapmayı reddederken, söz konusu ziyaret, uçuş takip sitelerinde de görüldü.

    ​Netanyahu'nun yardımcısı Topaz Luk da, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın pazar günü yaptığı soruşturma ilanına atıfla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan barış yaparken Gantz (Savunma Bakanı) siyaset yapıyor" ifadelerini kullandı. Gantz, Netanyahu'nun Almanya’dan denizaltı alımında yolsuzluk yaptığı iddiaları üzerine hükümet soruşturması açıldığını açıklamıştı.

    ​Uçuş takip sitelerine göre, Netanyahu'nun özel uçağı yaklaşık iki saat boyunca karada kaldı ve gece yarısından sonra İsrail'e geri döndü.

    'Aynı uçak Putin'le görüşmelerde de kullanıldı'

    Netanyahu'nun seyahatinde kullandığı iddia edilen uçağın, aynı zamanda Putin'le görüşmelerinde birkaç kez kullanıldığı ve Netanyahu'nun bu uçağı El Al havayolları ile uçmaya zorlanmadan önce BAE ve Bahreyn ile imzalanan normalleşme anlaşmalarında da kullanmayı planladığı iddia edildi. 

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan El Suud ise, hafta sonu verdiği bir röportajda Suudi Arabistan'ın 'İsrail ile uzun süredir normalleşmeyi desteklediğini, ancak önce çok önemli bir şeyin gerçekleşmesi gerektiğini' söylemişti: İsrail ile Filistin arasında tam ve kalıcı bir barış anlaşması.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki Neom kentinde bir araya gelmişlerdi. Görüşmede, ilişkilerin güçlendirilmesi ve Ortadoğu bölgesindeki gelişmelerin ele alındığı belirtilmişti. Pompeo da, Körfez ülkelerine ziyareti sırasında yaptığı bir açıklamada, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarıyla ilgili olarak "Zamanımız tamamlanıncaya kadar bizim politikamız olacak" ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler:
    Mike Pompeo, Muhammed bin Selman, ABD, Suudi Arabistan, BAE, İsrail
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