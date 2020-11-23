'Netanyahu'nun gizlice Suudi Arabistan'a gidip Selman ve Pompeo ile görüştüğü' haberine Suudi Dışişleri'nden yalanlama

Suudi Dışişleri Bakanı Twitter'da "Böyle bir görüşme gerçekleşmedi. Hazır bulunan yetkililer sadece ABD'li ve Suudi idi" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ile ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına varan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun 'sıradaki ülkeler' arasında gösterilen Suudi Arabistan'a gidip görüşme gerçekleştirdiği haberine Suudi Dışişleri'nden yalanlama geldi.

'Sözde görüşmeyle ilgili haberleri gördüm'

Netanyahu ile Mossad Başkanı Yossi Cohen'in Suudi Arabistan'a uçup Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MbS) ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üçlü görüşme gerçekleştirdiği iddiasını yalanlayan Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Twitter'da şu açıklamayı paylaştı:

"ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun son ziyareti sırasında Ekselansları Veliaht Prens ile İsrailli yetkililer arasındaki sözde toplantıyla ilgili basında çıkan haberleri gördüm. Böyle bir görüşme gerçekleşmedi. Hazır bulunan yetkililer sadece ABD'li ve Suudi idi."

I have seen press reports about a purported meeting between HRH the Crown Prince and Israeli officials during the recent visit by @SecPompeo. No such meeting occurred. The only officials present were American and Saudi. — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) November 23, 2020

İsrailli bakandan dolaylı doğrulama

İlkin İngiliz gazetesi The Guardian'ın bir İsrail kabinesi üyesine dayanarak duyurduğu Netanyahu'nun gizli Suudi Arabistan ziyaretinde MbS ile Pompeo'yla biraraya geldiği haberi, Suudi-İsrail liderleri arasında ilk görüşme olması bakımından yankı yaratmıştı.

Nitekim İsrail Eğitim Bakanı Yoav Gallant "Her ne kadar şu anda yarı resmi bile olsa kamuoyuna yansıyan bu toplantının, gerçekten yapılmış olması büyük önem taşıyor" derken, sözkonusu ziyaret uçuş takip sitelerine de yansıdı.