Aramco'nun Cidde'deki petrol dağıtım istasyonuna saldırı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinin kuzeyinde, devlet petrol şirketi Aramco'ya ait bir petro dağıtım istasyonuna füze saldırısı düzenlendiği ve tesiste yangın çıktığı bildirildi.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ve Husiler arasındaki askeri gerilim sürerken, Suudi Arabistan sınırları içinde de saldırılar düzenlenmeye devam ediyor.

Suudi devlet ajansının aktardığına göre, ülkenin Cidde kentinin kuzeyinde yer alan, devlet petrol şirketi'ya ait bir petrol dağıtım istasyona füze saldırısı düzenlendi.

Ajans, doğrudan Husileri suçlamasa da olayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdi.

Yapılan açıklamada itfaiye ekiplerinin saldırı sonrası çıkan yangını başarılı bir şekilde söndürdüğü ve petrol tedariklerinin saldırıdan etkilenmediği bilgisi verildi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sabah saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni kullanıma soktukları Kudüs-2 füzesiyle Cidde'deki Aramco şirketine ait bir dağıtım istasyonunu hedef aldıklarını kaydetmişti.

#Yemen's Houthis claim they hit the #Aramco oil facility in #Jeddah, #SaudiArabia, with a Quds-2 missile at dawn today.



There has been a significant uptick in Houthi attacks targeting Saudi Arabia recently. pic.twitter.com/QLAqONQSwT — Elisabeth Kendall (@Dr_E_Kendall) November 23, 2020

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