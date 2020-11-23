Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien: Yemen'deki Husilere yönelik tüm seçenekleri masada

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Filipinler'e düzenlediği resmi ziyarette Ortadoğu'daki duruma ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Husilerin, 'iyi niyetli bir barış sürecine' yanaşmadığını belirten O'Brien, Washington'ın bölgedeki durumu yakından takip ettiğini vurguladı.

O'Brien, Donald Trump yönetiminin Husileri 'terör örgütü' olarak tanıyıp tanımadığına ilişkin bir soruya ise "Biz hangi örgütleri terör örgütü olarak tanımamız gerektiği konusunda düşünüyoruz. Trump, önümüzdeki 50 gün boyunca hala ABD'nin başkanı olacak ve bu konu da masada olacak" yanıtını verdi.

Husilere şiddet eylemlerini azaltma çağrısı yapan O'Brien, "ABD, Husilere karşı tüm seçenekleri masada tutuyor" açıklamasını yaptı.