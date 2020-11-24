Kadına yönelik şiddete 'savaş açan' Netanyahu: Kadınlar hayvandır, çocuklar hayvandır, hakları olan hayvanlar

İsrail'in 'teflon' Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle kadınların ev içi şiddetten korunmasına yönelik açıklamasına yaptığı gaf damga vurdu.

Parlamentonun düzenlediği ve kadın hakları savunucuları ile eşi Sara'nın da katıldığı bir etkinlikte konuşan Netanyahu, ev içi şiddeti hayvana yönelik şiddetle kıyaslarken lafın ucunu kaçırdı.

Toplumun hayvanların şiddetten korunması gerektiğini anlaması halinde aynı şeyin kadınlar için de geçerli olduğunu anlayacağından söz eden sağcı lider, "Kadınlar size ait değildir, kadınlar dövebileceğiniz hayvanlar değildir ve bugün diyoruz ki, hayvanlar da dövülmez" ifadesini kullandı.

Eşi Sara'nın da bulunduğu podyumda kısa bir süre susan Netanyahu, kendisi dahil pek çok insanı ısırmış bulunan Kaia adlı köpeğini hatırlamış olacak ki, şöyle devam etti:

"Hayvanların da anlayışı, zekası, kavrayışı ve duyguları olduğunu anlıyoruz. Haklı olarak hayvanlara şefkat duyuyoruz. Bağlanıyoruz. Pekala, hayvanlara şefkat duyuyorsak, kadınlar hayvandır, çocuklar hayvandır - hakları olan hayvanlar. Bu meselenin dünyadan geçip gitmesi gerekir ve umarım artık bu kadar şok edici şeyler görmeyeceğiz."

Netanyahu at event marking International Day for the Elimination of Violence against Women: “A woman isn't an animal you can beat, & nowadays we say don’t hit animals. We have compassion for animals, women are animals, children are animals, with rights.” pic.twitter.com/jwfLH6aYqU — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) November 23, 2020

Netanyahu, içinden çıkamadığı söz dolambacını, hükümetin ev içi şiddetin önlenmesine yönelik yeni bir kurum oluşturacağı açıklamasına bağladı.

Ancak Haaretz'e konuşan hükümet kaynakları, bunun hala masada değerlendirilmekte olan bir fikir olduğunu söyledi.

İsrailli sosyal medya kullanıcıları İbranicede hayvanlar anlamına gelen 'baalei hayim' sözünü gündem haline getirirken, Ortak Liste milletvekili Aida Touma-Sliman, Netanyahu'yu kınarken, "Biz yurttaşız, insanız, hayvan değiliz" dedi.

Daha sonra Başbakanlık'tan Netanyahu'nun hayvanlarla ilgi sözleri için 'bağlamından koparıldığı' iddiasıyla düzeltme geldi.

Açıklamada "Bugün kadın hakları ve hakların ihlal edilmemesi konusunda kalbinin en derininden konuşan Başbakan Netanyahu, sadece konuşmasının küçük bir kısmında hayvanlara verilen zarardan da söz etmiş, ama asla kıyaslamaya niyet etmemiştir" denildi.

İsrail'de Toplumsal İşler Bakanlığı'nın dün yayımladığı verilere göre martta koronavirüs pandemisi patlak verdiğinden beri ev işi şiddetle ilgili şikayetler üç kat arttı. Geçen yıl mart-ekim arası 2530 olan şikayet sayısı, bu yıl aynı dönemde 7201'e çıktı.

Belediyelerin sosyal hizmetlerinin açtığı ev içi şiddet davalarının sayısı da geçen yıla göre yüzde 22 artarak 2020 başından beri 2885'e ulaştı.