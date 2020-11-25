Suriye medyası: İsrail, Kuneytra'yı hava saldırılarıyla hedef aldı

Suriye'de devlete ait El İhbariye televizyonu, İsrail'in işgal altındaki Golan yönünden ülkenin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Cebel el-Manaa ve Ruhayna köyü yakınındaki askeri hedeflere hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Devlet ajansı SANA'ya konuşan isimsiz bir askeri yetkili ise, saldırının 24 Kasım günü saat 23.50 sıralarında meydana geldiğini söyleyerek, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ancak maddi hasar meydana geldiği bilgisini verdi.

#عاجل || #سانا ..

مصدر عسكري : في تمام الساعة 23،50 من ليل 11/24 قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق، واقتصرت الخسائر على الماديات — سانا عاجل (@SanaAjel) November 24, 2020

​Öte yandan ajans, saldırıya ilişkin görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

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