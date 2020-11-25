Nebenzya: Rusya, Batı’nın koruma girişimlerine rağmen Suriye’deki teröristlerle mücadeleye devam edecek

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Batı’nın Suriye’deki terör yanlıları ile ateşkes çağrılarına rağmen Rusya’nın bu kişilerle mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin toplantısında Batı’nın Suriye’deki terör yanlıları ile ateşkes çağrılarına rağmen Rusya’nın bu kişilerle mücadeleye devam edeceğini ifade etti.

Nebenzya, “Batılı yetkililerin militanları ateşkes çağrıları ile koruma girişimlerine rağmen (Rusya’nın) terörle mücadele çabaları devam edecek. Teröristlerin isim değiştirmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

‘Meşru Suriye hükümetinin zorla devrilmesini destekleyenlerin medya kampanyalarının bazı Batılı devletler tarafından kapsamlı bir şekilde finanse edildiği bilgilerinin’ kamuoyuna açıklandığına dikkat çeken Nebenzya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dış sponsorların paralarıyla yapıldığı açıkça ortada olan bu korkunç ve insanlık dışı videoları hepimiz gördük.”

Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, geçen eylülde Rusya'nın 2015'ten beri Suriye'de yürüttüğü askeri operasyon süresince 4 bin 500’ü BDT ülkelerinden olmak üzere 133 binden fazla teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı.