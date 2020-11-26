Nebenzya: Pompeo'nun Golan Tepeleri ziyaretini provokasyon olarak değerlendiriyoruz

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Golan Tepeleri ziyaretini provokasyon olarak gördüğünü belirtti.

Nebenzya, açıklamasında "Sürekli olarak Suriye'nin birliğinin korunmasını, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini savunuyoruz. Ülkeyi bölme ve çatışmaları uzatma planlarından vazgeçilmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu, ülkenin hem doğusu, hem batısı, hem de ABD'nin üst düzey bir yetkilisinin ziyaretini provokasyon olarak gördüğümüz işgal altındaki Golan Tepeleri için de geçerlidir" ifadelerini kullandı.

"Dış işgalin kışkırttığı ayrılıkçı eğilimlerin yanı sıra, Suriye'deki çeşitli etnik ve mezhepsel gruplar arasındaki tarihsel bağların kopması, ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme çabalarını engelliyor. İnsan haklarına çok hevesli görünen Batılı meslektaşlar (kendilerine fayda sağladığı sürece), Suriye'de bu alanla ilgili durumu ısrarla görmezden geliyorlar."

Moskova'nın ABD'nin yasa dışı askeri varlığının devam ettiği Suriye topraklarında meydana gelen süreçlerden son derece endişe duyduğuna vurgu yapan Nebenzya, sözlerini şöyle sürdürdü:

Suriye'nin bazı bölgelerinde militanların hapishanelerden salıverilip Şam'ın kontrolündeki bölgelere gönderildiklerine dair haberlerin olduğuna vurgu yapan Nebenzya, yabancı vatandaşların da yargılanmasının planlandığı mahkeme süreçlerinden bahsedildiğini, ancak bunların hangi mahkemeler olduğunun bilinmediğini kaydetti.