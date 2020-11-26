İran Sağlık Bakanlığı: Yaptırımlar İran'ın ABD üretimi Kovid-19 aşılarına erişimini engellememeli

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ABD tarafından ülkeye uygulanan tek taraflı yaptırımların İran'ın ABD'de üretilen yeni tip koronavirüs aşılarına erişimini engellememesi gerektiğini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptırım baskısı altındaki İran'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılara erişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik'e konuşan Lari, tek taraflı yaptırımların İran'ın DSÖ'nün salgına karşı küresel aşı ve tedavi programı (ACT Accelerator) ile DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) aracılığıyla ABD'li şirketler tarafından üretilen Kovid-19 aşılarına erişimini engellememesi gerektiğini kaydetti.

Pfizer ve Moderna şirketlerinin ürettiği aşıların yüzde 90'ın üzerinde etkinlik gösterdiğini hatırlatan Lari, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki Amerikan şirketi de COVAX bünyesinde. COVAX mekanizması, tüm ülkeler için koronavirüs aşılarına zamanında ve adil erişim anlamına geliyor. Tabii ki, zalimce ve tek taraflı yaptırımlar bu mekanizmayı etkilememeli ve etkileyemez de."