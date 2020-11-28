İran: Fahrizade suikastından İsrail'in sorumlu olduğuna dair önemli bulgular var

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, BM'ye yazdığı mektupta nükleer fizikçi Fahrizade'nin öldürülmesinden İsrail'in sorumlu olduğuna ilişki ellerinde önemli bulguların olduğunu kaydetti.

.@TakhtRavanchi’s letter to #UN:Warning against any adventuristic measures by the U.S. & Israel,particularly during the remaining period of the current U.S.administration in office,Iran reserves its rights to take all necessary measures to defend its people & secure its interests pic.twitter.com/oOMNd1hL4t — Alireza Miryousefi (@miryousefi) November 27, 2020

Taht Revançi, mektubunda "Önde gelen bilim insanımızın açıkça devlet destekli bir biçimde suikasta uğraması, aynı zamanda uluslararası hukukun, bölgemizi zarara uğratmak için tasarlanmış bir şekilde açık bir ihlaliydi" ifadelerini kullandı.

Temsilci, mektubunda ayrıca suikastın BM Genel Sekreterliği ve BM Güvenlik Konseyi tarafından kınanması gerektiğini belirtti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesine göre Netanyahu, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade'nin suikastinde İsrail'in rolü olduğuna işaret etmişti.