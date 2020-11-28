Kerkük'teki IŞİD saldırısında 4 asker yaralandı

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, yaptığı açıklamada IŞİD mensuplarının Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesinin Ali Saray köyü yakınında Irak ordusuna ait bir kontrol noktasına saldırı düzenlediğini söyledi.

Bölgenin güvenliğini sağlamak amaçlı kurulan kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 4 askerin yaralandığını aktaran Nuri, saldırganların ise kaçtığını kaydetti.

Nuri, saldırganların izini sürmek için bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiğini ve operasyon başlatıldığını ifade etti.