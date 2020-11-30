İran: Fahrizade, İsrail ve HMÖ tarafından karmaşık bir operasyon sonucunda öldürüldü

İranlı üst düzey yetkili, İran'ın nükleer programının önemli isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin İsrail ve ülkede yasaklı olan Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) tarafından karmaşık bir operasyon sonucunda öldürüldüğünü söyledi.

İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade suikastıyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şamhani, Fahrizade'nin 'baş düşman' İsrail ve yasaklı olan muhalif bir grup tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Devlet televizyonuna açıklama yapan Şamhani, suikastı ‘Elektronik teçhizatın kullanıldığı ve hiç kimsenin olay yerinde bulunmadığı karmaşık bir operasyon’ olarak tanımladı.

Şamhani, Siyonist rejim ve Mossad'la birlikte İran'da yasaklı olan Halkın Mücahitleri Örgütü'nün (HMÖ) kesin bir şekilde olaya karıştığını vurguladı.

Kushner, Suudi Arabistan ve Katar’a gidiyor

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Kushner'in, Riyad ile Doha yönetimleri arasındaki gerginliği düşürebilmek amacıyla bu hafta Suudi Arabistan ile Katar'a gideceği bildirildi.

ABD medyasında yer alan ve adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner, beraberinde küçük bir ekiple önce Suudi Arabistan'ın Neom kentine gidecek.

Kushner'in ziyaretinin İran'ın nükleer programının önemli isimlerinden Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesinin hemen ardından gerçekleşmesi dikkati çekerken, Donald Trump yönetiminin görevdeki son haftalarında Suudi-Katar gerginliği ve İsrail'le normalleşme konusunda adımlar atmak istediği yönündeki haberler ABD medyasında öne çıkıyor.

Jared Kushner lands at White House with Ivanka and his children as it's revealed he will visit Saudi Arabia and Qatar this weekhttps://t.co/02FmnmwjVm pic.twitter.com/GZ6E25cIqB — Daily Mail US (@DailyMail) November 30, 2020

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‘Gündemde Katar ve İsrail’le normalleşme var’

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek olan Jared Kushner'in ajandasında Katar'la olan gerginliği azaltmak ve İsrail'le normalleşme süreci olacak.

Neom ziyaretinden sonra Katar'a geçecek olan Kushner, burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin konuğu olacak. İkili arasındaki görüşmede, Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki gerginliğin yanı sıra ABD-Katar ilişkileri ve bölgedeki diğer gelişmeler ele alınacak.

Jared Kushner'e ABD'nin Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz ile İran Özel Temsilcisi Brian Hook eşlik edecek.