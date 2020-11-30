'Irak'ta İran Devrim Muhafızları'nın bir komutanı öldürüldü'

RT Arabic televizyonu, Iraklı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran Devrim Muhafızları’nın komutanlarından biri olan Müslim Şahdan’ın, Irak’ta Suriye sınırı yakınlarında öldürüldüğünü bildirdi.

Al-Arabiya televizyonu da Şahdan’ın dün akşam saatlerinde Irak-Suriye sınırındaki El-Kaim sınır kapısından geçtikten sonra aracına insansız hava aracıyla bir saldırı düzenlendiğini aktardı.

Şahdan dışında araçta olan diğer 3 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Diğer yandan Lübnan merkezli Al-Mayadeen televizyonuna konuşan kaynaklar, Şahdan’ın öldürüldüğü iddiasını yalanladı.