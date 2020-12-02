İsrail’de siyasi kriz: Gantz, Netanyahu’ya desteğini çekti

İsrail’de Mavi-Beyaz ittifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz, Benyamin Netanyahu hükümetine olan desteklerini çekeceklerini ve parlamentoyu feshetmek için tasarıyı destekleyeceğini açıkladı.

İsrail'de siyasi krizin ayak seslerinin ardından kendisi de resmen geldi. Mavi-Beyaz ittifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti artık destekleyemeyeceğini açıkladı ve parlamentoyu feshetmek için tasarıyı destekleyeceğini söyledi.

Gantz, Mavi-Beyaz’ın parlamentoyu feshetmek ve erken seçim çağrısı yapmak için oy kullanacağını duyurdu.

Netanyahu: Şu an seçim zamanı değil, birlik olma zamanı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gantz’ın açıklamasından önce yaptığı açıklamada, Gantz’ı hükümette kalmaya çağırarak “Şu an seçim zamanı değil, birlik olma zamanı” dedi.