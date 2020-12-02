İsrail, Filistin’in vergi gelirini ödedi

İsrail, Filistin'e 1 milyar doları aşkın birikmiş vergi geliri ödediğini açıkladı. Ödeme hem İsrail hem Filistin tarafından doğrulandı. Olay, Filistin- İsrail yakınlaşmasının bir işareti olarak görülüyor.

İsrail, Filistin’e 3,77 milyar şekel (1.14 milyar dolar) tutarında birikmiş vergi geliri ödedi. Ödeme, Joe Biden’ın ABD başkanlığına seçilmesi sonrası İsrail ile Filistin’in yakınlaşması olarak yorumlandı.

Filistin bütçesinin yarısından fazlasını oluşturan vergiler 1990’lı yıllardan itibaren İsrail tarafından toplanıyor. İsrail tarafından toplanan vergi aylık yaklaşık 200 milyon doları buluyor.

Filistin tam maaş ödeyebilecek

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etme planları nedeniyle Filistin hükümeti haziran ayından beri İsrail’in topladığı vergileri almayı reddediyordu.

İsrail geçen sene Filistin’e ait vergi gelirinde, 'ölen veya hapsedilen Filistinlilerin ailelerine yardım yapıldığı' gerekçesiyle kesinti yapmış ve Filistin hükümeti kesinti yapılan vergi gelirini aylarca reddetmişti.

Filistin, eline geçmeyen vergilerden ötürü geçen aylarda 130 bin çalışanının maaşını tam ödeyememişti. Başbakan Muhammed Iştiyye, bugün transfer edilen vergi geliri ile birlikte tam maaş ödeyebileceklerini ifade etti.

ABD seçimleri sonrası yakınlaşma

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik bağlar kurma stratejisinin bir parçası olarak ağustos ayında Batı Şeria’yı ilhak planlarını dondurdu. Kasım ayında Filistinliler, ilhak nedeniyle askıya alınan İsrail ile sivil ve güvenlik işbirliğini sürdürdüklerini duyurdular. Duyuru, Biden'ın ABD başkanlık yarışında görevdeki Donald Trump'ı yenmesinden yaklaşık iki hafta sonra geldi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD seçimleri sonrası Beyaz Saray’a yönelik sürdürdüğü üç yıllık siyasi boykottan vazgeçeceğini açıklamıştı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ise, "Şu anda sadece İsraillilere değil, sadece Biden yönetimine değil, aynı zamanda Avrupalılara da Filistin ve Filistinlilerin İsrail ile tamamen yeniden ilişki kurmaya hazır olduğu konusunda diğer birçok kişiye açık mesajlar gönderiyoruz" demişti.