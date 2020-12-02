Kayıt
20:26 02 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Batı'da 'İran nükleer programının babası' diye nitelenen ve İsrail'e mal edilen suikasta kurban giden İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin tabutu İmam Rıza Türbesi'nde taşınırken...

    İran'da nükleer faaliyetleri tırmandırıp ani denetimleri bitirecek yasa, Ruhani'nin muhalefetine rağmen onaylandı

    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 60
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1d/1043311004_0:27:2000:1152_1200x675_80_0_0_7727680c9be16d11f0760d0214616376.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202012021043332990-iranda-nukleer-faaliyetleri-hizlandirip-ani-denetimleri-bitirecek-yasa-ruhaninin-muhalefetine/

    Fahrizade suikastı sonrası, en az yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirme ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması Ek Protokolü'nden ayrılmayı öngören yasa, meclisten geçmesinin ardından, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylandı. Ruhani hükümetinin yasaya karşı yaptığı çağrılara kulak asan olmadı.

    Batı'da 'İran nükleer programının babası' diye nitelenen Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'ye Tahran yakınlarında düzenlenen suikast sonrası, İran meclisinin nükleer faaliyetleri hızlandırmak için çıkardığı yasa Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından onaylandı. Onay kararı, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet üyelerinin karşı çıkışına rağmen geldi. 

    'Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı' adı verilen yasa, nükleer faaliyetlerin artırılıp hızlandırılmasını ve nükleer tesislerdeki uluslararası denetimlerin sınırlandırılmasını öngörüyor.

    Muhafazakarların çoğunlukta olduğu mecliste kabul edilen ve nihai onay makamı AKK tarafından tasdik edilen yasa, muhalefetini açıklamasına rağmen hükümete tebliğ edildi.

    İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Ahmed Emirabadi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın söz konusu yasayı uygulaması için Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye ilettiğini duyurdu.

    Uranyumu en az yüzde 20 oranında zenginleştirecek

    Yasa, İran Atom Enerjisi Kurumu'nun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılıyor.

    ABD'nin Barack Obama'nın başkanlığında kotardığı, Donald Trump'ın başkanlığında çıktığı İran'la nükleer anlaşma, Tahran'a uranyumu en fazla yüzde 3.67 zenginleştirme izni veriyordu.

    Ek Protokol'den ayrılma, nükleer tesislerdeki denetimleri sınırlandırma yolda

    Yasaya göre, nükleer anlaşmanın taraflarının iki ay içinde İran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, Tahran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında 2016'dan beri gönüllü uyguladığı Ek Protokol'den ayrılacak.

    İran yönetimi, Ek Protokol uyarınca, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetçilerinin İran'ın nükleer tesislerini istedikleri anda aniden kontrol etmesine izin vermişti. Ek Protokol'den ayrılma, UAEK denetimlerinin sınırlandırılması anlamına geliyor.

    Ruhani hükümetinden yasaya karşı çağrı üzerine çağrı

    Öncesinde Cumhurbaşkanı Ruhani başta olmak üzere üst düzey hükümet yetkilileri, tasarının yasalaşmaması ve onaylanmaması için çağrıda bulunmuştu.

    Ruhani, Bakanlar Kurulu toplantısında, yasayı İran'la nükleer anlaşmayı hayata döndürme ve yaptırımları hafifletmeye yönelik 'diplomatik faaliyetler süreci için zararlı gördüklerini, hükümet olarak olumlu görmediklerini' belirtmişti.

    Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, AKK Başkanı Ayetullah Ahmed Cenneti'ye tasarının onaylanmaması gerektiğine dair mektup gönderdiklerini duyurmuştu.

    Aynı günde geri gönderme, değişiklik ve onay

    AKK Sözcüsü Abbas Ali Kedhodayi, bugünkü açıklamasında, 6. maddedeki belirsizlik nedeniyle gözden geçirilmesi için tasarıyı meclise geri gönderdiklerini söyledi. Tasarı aynı gün içinde mecliste yapılan düzenlemenin ardından onay için AKK'ye tekrar gönderildi.

    Daha önce de muhafazakarların gündeme getirdiği tasarının yasalaşıp onaylanmasının önünü, ABD'de başkanlık değişimi öncesi İsrail'e mal edilen Fahrizade suikastı açtı.

    Fahrizade'nin başında bulunduğu kuruma beş katı bütçe

    Bu arada Ruhani hükümetinin meclis başkanlığına sunduğu 2021 bütçe taslağında suikasta kurban giden Fahrizade'nin başında bulunduğu kuruma ayrılan pay dikkati çekti. 

    Her zamankinin tersine bizzat Ruhani değil de temsilcisi tarafından sunulan bütçe taslağında, Fahrizade'nin başkanlığındaki Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu'na ayrılan pay 5 katına çıkarıldı. 

    2020'de 47 milyar 36 milyon tümen (yaklaşık 2 milyon dolar) olan Araştırma ve İnovasyon Kurumu bütçesi, 2021'de 245 milyar tümene (yaklaşık 10 milyon dolar) olarak belirlendi.

    Savunma bütçesinde kat kat artışlar

    Devrim Muhafızlarına ayrılan pay da 24 trilyon 335 milyar 420 milyon tümenden (yaklaşık 1 milyar dolar) 38 trilyon 564 milyar tümene (1.5 milyar dolar) artırıldı.

    İran ordusuna ayrılan pay 13 trilyon 138 milyar tümenden (500 milyon dolar) 20 trilyon 115 milyar tümene (700 milyon dolar) yükseltildi.

    Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına ayrılan pay da artırılırken, Devrim Muhafızlarına bağlı gönüllü milis teşkilatı Besiclerin payı azaltıldı.

    Bütçe de meclisten geçmesi halinde AKK onayına sunulacak.

    Muhafazakar çizgideki AKK'nin 12 üyesinden 6'sını dini lider Ayetullah Ali Hamaney, diğerlerini 6 yılda bir meclis atıyor. 

    Etiketler:
    Ayetullah Ali Hamaney, askeri bütçe, Bütçe, Devrim Muhafızları, İran Savunma Bakanlığı, İsrail, ABD, Denetim, zenginleştirilmiş uranyum, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), protokol, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT), çağrı, Muhalefet, itiraz, Hükümet, İran meclisi, Anayasayı Koruyucular Konseyi, Hasan Ruhani, Nükleer, Muhsin Fahrizade, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması'nın 2020 Halkın Seçimi Ödülü kısa listesine giren ABD'li fotoğrafçı Andrew Lee'nin Aile Portresi başlıklı çalışması
    Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması'nda 2020 Halkın Seçimi Ödülü kısa listesine giren kareler
    Diego Maradona
    Efsane futbolcu Maradona'ya dünyadan veda
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet