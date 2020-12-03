'Trump, İran ile gerilimin tırmanmasının ardından Irak'taki Amerikalı diplomatların yarısını çekme kararı aldı'

Batı'da 'İran nükleer programının babası' olarak nitelendirilen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin geçen hafta Tahran yakınlarında suikast sonucu öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasındaki gerilim yeniden tırmandı.

Politico'ya konuşan Amerikalı yetkililer, Başkan Donald Trump'ın ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ndeki diplomatların yarısını, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünden önce çekme kararı aldığını söyledi.

Diplomatik personel sayısında yapılan azaltmanın geçici olacağını kaydeden yetkililer, Trump'ın görev süresinin son aylarında İran ile gerilimin artmasıyla bağlantılı olarak elçiliğin tüm diplomatlarıyla birlikte ne zaman faaliyete geçeceğinin henüz net olmadığını ifade etti.

The Trump administration is pulling out as many as half of America’s diplomats from the U.S. Embassy in Baghdad. The move comes as fears grow that Iran may try to strike U.S. staff in Baghdad.https://t.co/zuiP5sOIKF — POLITICO (@politico) December 2, 2020

Ayrıca yetkililer, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'in görevine devam edeceği bilgisini paylaştı.

Daha önce Washington Post gazetesi de Washington'un Irak'taki diplomat sayısını azaltacağını bildirmişti.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.