Irak Cumhurbaşkanı: Koronavirüs aşısını halka ücretsiz vereceğiz

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda düzenlenen Kovid-19 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.
Mesajında, Irak'ın Kovid-19 vakalarını düşürme konusunda başarı kaydettiğini dile getiren Saih, ülkesinin maruz kaldığı mali krize rağmen Kovid-19 aşısının yurttaşlara ücretsiz bir şekilde sunulacağını duyurdu.
At the UN General Assembly session in response to the coronavirus, I stressed the importance of international solidarity and justice in vaccine distribution, as well as accounting for nations' varying capacities. In Iraq, our heroic medical staff continue to fight the virus.#UNGA pic.twitter.com/VVbn0VPf7o— Barham Salih (@BarhamSalih) December 3, 2020
Salih, ayrıca yurttaşlarının bilinci, sağlık personellerin özverileri ve dış ülkelerin desteği sayesinde virüsün yayılımının büyük ölçüde önlediğini kaydetti.
Öte yandan Irak Sağlık Bakanlığı, Pfizer ile BioNTech'in Kovid-19'a karşı ortaklaşa geliştirdiği aşının gelecek mart ayında ülkeye ulaşacağını bildirdi.
Irak Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Genel Müdürü Riyaz el-Helfi de 600 bin aşının ilk etapta devlet kurumlarına tahsis edileceğini söylemişti.
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