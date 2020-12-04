BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Suriye Anayasa Komitesi 5'inci turu 25-29 Ocak 2021'de gerçekleşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi 5'inci turunun 25-29 Ocak 2021'de gerçekleşeceğini belirterek, "Umudumuz, önümüzdeki birkaç turdaki istişareler sonucunda anayasanın taslağını hazırlama sürecini mümkün kılabilmektir" dedi.

İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde 30 Kasım'da başlayan Suriye Anayasa Komitesi 4'üncü tur toplantıları sona erdi.

Suriye hükümeti ve muhalefet temsilcilerinden 15'er kişi olmak üzere 45 kişiden oluşan anayasanın yazımından sorumlu grubun son gün toplantısı, TSİ 18.30'da sona erdi.

Toplantılara başkanlık eden BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, düzenlediği basın toplantısında, tarafların 5 gün boyunca pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduğunu söyledi.

Pedersen, "Elbette pek çok görüş ayrılıkları vardı. Bu farklılıkları dinlemek için burada olduğumuzu vurgulamama izin verin. Çok güçlü farklı anlatılar var. Yaklaşık 10 yıl veya çatışmadan sonra birçok duygu var" diye konuştu.

Toplantıların yapıldığı salonda gergin anların da yaşandığı bilgisini paylaşan Pedersen, bununla beraber tarafların birbirini saygı çerçevesinde dinlediğini söyledi.

Pedersen, ekibi ve kendisinin toplantılarda taraflar arasında bazı konularda ortak zemin bulunduğuna şahit olduklarını söyledi.

"Anayasa Komitesi'nin 'küçük grubu' olarak ilk kez bir sonraki toplantının gündemi ve tarihi konusunda anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullanan Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi 5'inci tur toplantılarının 25-29 Ocak 2021'de 'anayasanın temel ilkeleri' gündemiyle toplanacağını aktardı.

Komitenin görevinin Suriye'nin yeni anayasasını yazmak olduğunun altını çizen Pedersen, bir sonraki turun ardından anayasanın yazımına başlanması için somut adımların atılmasını umduğunu belirtti.

Pedersen, "Umudumuz, önümüzdeki birkaç turdaki istişareler sonucunda anayasanın taslağını hazırlama sürecini mümkün kılabilmektir. Bunun için de çok fazla çalışmak gerekecek. Zorlayıcı olacak ve umduğumuz kadar hızlı gelişmeyebilir" dedi.

Uluslararası toplumun "açık desteğini" almalarının önemine değinen Pedersen, "Özellikle yeni Amerikan yönetimini ve Rusya'yı adım adım atılabilecek karşılıklı yeni adımlar olup olmadığını istişare etmek için bir araya gelmeye teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.