İran Dışişleri: Suudi Arabistan bölgedeki bağnazlık, nefret ve terörün kaynağı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr'in nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade suikastı hakkındaki son açıklamasına tepki gösterdi.

Hatibzade, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "On yıllardır sömürgeci güçler tarafından beslenen Vahhabilik, bölgemizde ve ötesinde bağnazlığın, nefretin ve terörün kaynağı. Hakikat: Bölgemizdeki her terör grubu, Suudi destekli medreselerden çıktı. Hiçbir örtü bu çirkin gerçeği gizleyemez" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen müdahalesini ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini hatırlatan sözcü, "Suudiler rotasını değiştirmeli. Gerilimi alevlendirme politikası artık savunulamaz" dedi.

2/ Their atrocities in #Yemen, & the infamous Khashoggi case are just some of their other stunts.



The latest: standing alongside the leading state-sponsor of terrorism against Palestinians.



Saudis must change course. The policy of inflaming tension is no longer tenable. — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) December 3, 2020

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Instagram hesabından grafiklerle yayınladığı mesajında ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bölgeye gerçekleştirdiği ziyaretlerin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelerin Fahrizade suikastıyla açığa çıkan bir komplo çerçevesinde olduğunu iddia etmişti.

Bunun ardından Cubeyr, sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamasında Zarif'in yönelttiği suçlamaları reddederek "Görünüşe göre umutsuzluk, Zarif'i her türlü suçu Suudi Arabistan'a yüklemeye, İran'da olanların sebebi olmakla suçlamaya sevk etti" demişti.

It is not the policy of Saudi Arabia to engage in assasinations; unlike Iran, which has done so since the Khomeini Revolution in 1979. Ask us, and ask many other countries who have lost many of their citizens due to Iran’s criminal and illegal behavior! — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) December 1, 2020

Zarif, Fahrizade suikastıyla eş zamanlı yürütülen psikolojik savaş ve karşı istihbarat kampanyasının da Netanyahu, Pompeo ve Bin Selman'ın gerginliği yükseltme hedeflerine hizmet ettiğini öne sürmüştü.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.