İran, Süleymani'nin halefi general Kaani'nin Bağdat ziyaretini doğruladı

Mescidi, Bağdat'ta el-Alem Televizyon kanalına verdiği mülakatta, Kaani'nin 21 Kasım'daki Bağdat ziyareti iddialarını doğruladı ve konuyla ilgili detaylar hakkında bilgi verdi.

Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin halefi olan Kaani'nin Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi, Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Şii milis liderler ve diğer siyasi grup yetkilileriyle görüştüğünü ifade eden Mescidi, Kaani'nin Iraklı liderlerle güvenlik ve ekonomik ilişkileri değerlendirdiğini söyledi.

Mescidi, Irak'taki Şii milis güçlerle İran'ın bağına da işaret ederek, "Irak'taki tüm siyasi parti liderleri ve direniş güçleri (Şii milis yapılar) İran ile olumlu ilişkilere sahip. Kimse de bu gerçeği inkar edemez. İran'ın politikası ise, bu grupların (milis yapıların) içişlerine karışmamak yönündedir ancak kendileri bizimle istişare etmeyi ve Kaani'nin görüşünü öğrenmeyi yeğliyor. Aynı zamanda kendi bakış açılarını da bize ifade ediyorlar ki bu da normal bir durum." şeklinde konuştu.

İran'ın Irak hükümetini zayıflatma amacı olmadığını savunan Büyükelçi, mevcut hükümetle ilişkileri güçlendirmekten yana olduklarını dile getirdi.

İrec Mescidi, Irak'taki Şii milis yapıların Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldüren ABD'ye karşı tutum içerisinde olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak'taki direniş grupları, Süleymani ve Mühendis'in ABD tarafından öldürülmesini Irak halkı ve Haşdi Şabi'ye karşı işlenmiş büyük bir suç olarak görüyor ve bundan dolayı ABD'nin varlığına karşı tutum içerisindeler. Bu grupların talebi ABD'nin Irak'tan çekilmesi. İran devleti de, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi talebini defalarca tekrarladı. Biz, Irak ya da başka ülkelerin içişlerine karışmak istemiyoruz."

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ile 21 Kasım tarihinde Bağdat'ta bir araya geldiği iddia edilmişti.

Kaani'den önce Kudüs Gücü Komutanlığı'nı yapan Kasım Süleymani, 3 Ocak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında ABD saldırısında öldürülmüştü.