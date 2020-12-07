Papa'dan martta 'tarihi' Irak ziyareti

ABD'nin 2003'teki Irak işgalinin tetiklediği IŞİD dahil gelişmelerle Ortadoğu'daki Hıristiyanların durumu gitgide daha kötüye giderken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'den Irak ziyareti açıklaması geldi. Irak Cumhurbaşkanı ve Dışişleri 'tarihi' diye niteledikleri ziyareti, tüm Iraklılara destek ve tüm bölgeye barış mesajı olarak aldı.

Dünyayı kırıp geçiren koronavirüs pandemisinin neden olduğu kısıtlamaların ne zaman biteceği bilinmezken, 83 yaşındaki Papa Francis martta Irak'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

Pandemi başladığından beri ilk kez İtalya dışına çıkmaya hazırlanan Francis, Irak'ı ziyaret edecek ilk Papa olacak.

In 2000, the late Pope John Paul II wanted to visit the ancient Iraqi city of Ur, traditionally held to be the birthplace of Abraham, the father of Christianity, Islam and Judaism

https://t.co/C3m4TUqZBI — Haaretz.com (@haaretzcom) December 7, 2020

Vatikan açıklamasına göre, Papa, 5-8 Mart'taki ziyaretinde İbrahim peygamberin doğum yeri Bağdat'ın yanısıra Hıristiyan nüfuslu IKBY başkenti Erbil, 2017'de IŞİD'den kurtarılan Musul ve Ninova vilayetine bağlı Karakuş'a gidecek.

Açıklamada programın dünya çapındaki acil sağlık durumunun evrimine göre netleşeceği belirtildi.

Important detail from @gerryorome: The Vatican, like other countries, has already ordered doses of the Covid-19 vaccine, and expects that the pope and those traveling with him will be able to be vaccinated before the scheduled trip in March. https://t.co/1lAtmQVBFX — Colleen Dulle (@ColleenDulle) December 7, 2020

Irak Dışişleri Bakanlığı, ziyareti 'tarihi olay' ve 'her kesimden Iraklıya büyük destek' diye niteleyerek selamladı.

Dışişleri açıklamasında şöyle denildi:

"Aynı zamanda Irak'a ve bir bütün olarak bölgeye barış mesajını temsil ediyor, aşırılık ve çatışmalara karşı mücadelede insani konumun birliğini teyit ediyor ve çeşitlilikle hoşgörüyü teşvik ediyor, ve elbette birlikte yaşamayı da..."

البابا فرنسيس يزور العراق في اذار من العام المقبل



انه لمن دواعي سرورنا الإعلان عن ان قداسة البابا فرنسيس بابا @Pontifex الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من ٥ الى ٨ اذار من العام ٢٠٢١. pic.twitter.com/wBbDf1YX7j — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) December 7, 2020

ان زيارة البابا الى العراق، بلاد ما بين النهرين، وارض الرسل والانبياء ، وموطن اور والنبي إبراهيم، تمثل حدثا تاريخياً ، ودعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم. — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) December 7, 2020

كما انها تمثل رسالة سلام الى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح

والتعايش. — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) December 7, 2020

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de Papa'nın planlanan ziyaretini 'tarihi' diye niteleyerek aynı vurguları yaptı:

"Papa'nın uygarlığın beşiği ve inananların babası İbrahim'ın doğum yeri Mezopotamya'yı ziyareti tüm dinlerden Iraklılara barış mesajı olacak ve adalet ve onur gibi ortak değerlerimizi teyit etmeye hizmet edecek."

"Her kesimden Iraklıları desteklemek ve insanlığın barış, hoşgörü ve aşırılıkla mücadelesinde birlik beraberliğini doğrulamak için güzel bir mesaj olacak."

His Holiness the Pope will visit Iraq in March 2021. The journey of Pope Francis to Mesopotamia- cradle of civilization, birthplace of Abraham, father of the faithful- will be a message of peace to Iraqis of all religions & serve to affirm our common values of justice & dignity — Barham Salih (@BarhamSalih) December 7, 2020

سيقوم قداسة البابا فرانسيس بزيارة الى العراق في أذار ٢٠٢١. هذه الزيارة التاريخية إلى بلاد ما بين النهرين، أرض الرسل والأولياء، وموطن سيدنا إبراهيم (ع) أبو الأنبياء، ستكون رسالة بليغة لدعم العراقيين بمختلف أطيافهم، وتؤكد وحدة الإنسانية في التطلع إلى السلام والتسامح ومجابهة التطرف. — Barham Salih (@BarhamSalih) December 7, 2020

Hıristiyanlığın doğduğu topraklarda son 20 yılda Hıristiyan nüfus yok olmaya yüz tutarken, bu durumu bazı uzmanlar ve ülkeler 'soykırım' olarak niteliyor.