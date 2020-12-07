Gazze'de 8 gün yetecek kadar Kovid-19 test materyali kaldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test materyallerinin yalnızca 8 gün yeterli olacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, DSÖ'nün gönderdiği 19 bin 500 test malzemesinin teslim alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Sadece 8 gün yetecek kadar Kovid-19 test materyalimiz var. Laboratuvar, yeni gelen malzemelerle test çalışmalarına yeniden başlayacak" ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı, pazar günü Kovid-19 testlerinin yapıldığı tek yer olan Merkez Laboratuvarının, test materyallerinin tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığını açıklamıştı.

Resmi verilere göre, Gazze'de virüs nedeniyle 149 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 500'den fazla kişi enfekte oldu.