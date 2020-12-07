Irak'ın Süleymaniye kentindeki protestolarda çıkan çatışmalarda 15 kişi yaralandı

Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösterilerde, protestocular bazı siyasi parti binaları ve resmi daireleri ateşe verdi. Çıkan çatışmalarda 15 kişi yaralandı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle başlayan gösterilerde, protestocuların siyasi parti binalarını ateşe verdiği belirtildi.

Protestolarda ilçedeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) ve Kürdistan İslami Birlik Partisi'ne (Yekgirtu) ait parti binalarının zarar gördüğü ve binaların bir kısmının ateşe verildiği kaydedildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümetinin protesto edildiği gösterilerde çıkan çatışmalarda 15 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Süleymaniye'nin Piremegrun kasabasında dün düzenlenen gösterilerde de KYB'ye ait parti binası ateşe verilmişti.