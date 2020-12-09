Pfizer aşısı İsrail'de: İlk parti bu sabah Tel Aviv'e ulaştı

İsrail, Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının ilk teslimatını bugün aldı.

Ben Gurion Havaalanına kargo uçağıyla getirilen teslimat, aşının deneme çalışmaları için depolanmak üzere taşındı.

Aşının dağıtımını üstlenen Teva Pharmaceutical Industries şirketi, İsrail'in aşıları 20 Aralık'ta uygulamaya başlamayı planladığını açıkladı.

İsrail Ordusu Radyosuna konuşan Teva İsrail İcra Kurulu Başkanı Yossi Ofek de, aşıların teslimatının ay boyunca hızlı bir şekilde devam edeceğini söyledi ve "Yıl sonuna kadar 4 milyon aşı (doz) gibi büyük bir kapsamı bir teslimattan bahsediyoruz" dedi.

'Bu aşıya inanıyorum'

Havalimanında düzenlenen törende konuşan başbakan Benyamin Netanyahu da, "Bu aşıya inanıyorum ve önümüzdeki günlerde gerekli onayları almasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir Teva sözcüsü ise, İsrail'de kişi başına iki doz aşı sağlanacağını söyledi.

9 milyonluk nüfusuyla İsrail'de 348 bin 968 koronavirüs vakası ve 2932 ölüm kaydedildi.

Pfizer-BioNTech, İsrail'le geçen ay imzaladığı anlaşma sonucunda 8 milyon doz aşı göndermeyi taahhüt etmişti. Öte yandan, aşıyı dünyada kullanmaya başlayan ilk ülke ise İngiltere olmuştu.