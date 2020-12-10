İsrail ile Fas arasındaki normalleşmenin ardından Netanyahu'dan 'ülkeler arasında direkt uçuşların başlayacağı' mesajı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fas Krallığı ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararının ardından iki ülke arasında direkt uçuşların da başlayacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bugün düzenlediği basın toplantısında Fas Krallığı ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde alınan karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed'e barış için aldığı 'tarihi karar' için teşekkür eden Netanyahu, İsrail ve Fas halklarının 'modern dönemde sıcak bir ilişki içinde olduğunu' kaydetti.

Açıklamasında, iki ülke arasındaki irtibat bürolarının hızla faaliyete geçirileceği bilgisini veren İsrail Başbakanı, "Tam diplomatik ilişkiler kurmak için olabildiğince hızlı çalışacağız" dedi.

Tel Aviv ve Rabat'ta 1990'lı yıllarda karşılıklı olarak irtibat büroları açılmış ancak 2000 yılında bu bürolar kapatılmıştı.

'Direkt uçuşlar başlayacak'

Öte yandan açıklamasında ülkeler arasında direkt uçuşların da başlatılacağını duyuran Netanyahu, 'iki ülke arasındaki barış köprüsüne daha sağlam bir temel oluşturacaklarını' dile getirdi.

Netanyahu, Fas'tan İsrail'e göç eden Yahudilerin ülkeler arasında 'insani bir köprü oluşturduğunu' ifade etti.

İsrail ile Fas arasındaki normalleşme anlaşması bugün ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulmuş, ardından Washington, ihtilaflı Batı Sahra bölgesinin egemenliğini tanıyacağını ve buraya diplomatik temsilcilik açacağını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ayrıca Trump'a 'İsrail'e ve Ortadoğu halklarına barış getirmeye yönelik olağanüstü çabaları' için teşekkür etti.

Watch: “I've always believed that this historic day would come, I've always worked for it. I want to first thank President Trump for his extraordinary efforts to expand peace,” says #Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu after deal with #Morocco.https://t.co/A4AqyjOgkF pic.twitter.com/5XpQKOt0tV — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 10, 2020

'Fas kralı, Abbas'a iki devletli çözüme olan bağlılığını bildirdi'

Fas Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Fas ile direkt uçuşların başlatılacağı yönündeki açıklaması teyit edildi.

Kral 6. Muhammed'in, Trump'a İsrail'e turistler için direkt uçuşların başlatılması konusundaki niyetini bildirdiği belirtilen açıklamada ayrıca kralın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve iki devletli çözüme olan bağlılığını ifade ettiği kaydedildi.

Hamas'tan kınama

Gazze'de kontrolü elinde bulunduran Hamas ise, Fas ile İsrail'in ilişkileri normalleştirme kararını kınadı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AFP'ye yaptığı açıklamada anlaşmayı 'Filistin davasına hizmet etmeyen ve İsrail'i Filistin halkının haklarını inkar etmeye teşvik eden siyasi bir suç' olarak nitelendirdi.

Bunun yanı sıra Kasım, Tel Aviv'in normalleşme anlaşmalarını yerleşim birimlerini artırmayı haklı çıkarmak için kullandığını kaydetti.