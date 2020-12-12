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    İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Türkiye açıklaması

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    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İranlı üst düzey yetkililer arasındaki samimi ilişkilerin önemine işaret ederek, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven bağlamında daha da geliştirilmesini umduğunu söyledi.

    İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Zarif arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Çavuşoğlu İranlı mevkidaşına iki ülke arasındaki yakın ve dostane ilişkileri ve Ankara'nın iyi komşuluk politikasını vurguladı.

    Görüşmede Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunun altını çizdi.

    Bakan Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiire ilişkin hassasiyetin farkında olmadığına ilişkin İranlı mevkidaşına güvence verdiği iddia edilerek, Erdoğan'ın söz konusu şiiri sadece Laçin ve Dağlık Karabağ ile ilgili olduğunu bilerek okuduğunu aktardığı kaydedildi.


    İran Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İranlı üst düzey yetkililer arasındaki samimi ilişkilerin önemine işaret ederek, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven bağlamında daha da geliştirilmesini umduğunu belirtti.

    İran'ın Ankara Büyükelçiliğinden 'yanlış anlaşılma giderildi' açıklaması

    Öte yandan İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile Zarif arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde "son zamanlarda yaşanan yanlış anlaşılmanın giderildiği" açıklanmıştı.

     

    Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı

    İran Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ü çağırmış ve Tahran'ın güçlü itirazlarını iletmişti.

    İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia etmişti.

    Bunun üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı da İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'i çağırmıştı. Bakanlık, Ferazmend'e, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılması ve İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyası açılması karşısında duyulan tepkiyi iletmişti.

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Muhammed Cevad Zarif, İran
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