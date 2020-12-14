Netanyahu ikinci kez kendini karantinaya aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldı.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan Netanyahu, Kovid-19 testi pozitif çıktığı kesinleşen biriyle temas halinde olduğu tespit edildikten sonra, cuma gününe kadar karantinaya girecek” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Netanyahu'nun dün ve bugün Covid-19 testi yaptırdığı ve sonucunun negatif çıktığı belirtilirken, temas ettiği kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Netanyahu, salgının başından bu yana iki kez karantinaya girmesine rağmen henüz Kovid-19'a yakalanmadı.

İsrail'de toplam vaka sayısı 358 bin 293'e, toplam can kaybı ise 3 bin 3'e ulaştı.