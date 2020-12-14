Netanyahu ikinci kez kendini karantinaya aldı

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Başbakan Netanyahu, Kovid-19 testi pozitif çıktığı kesinleşen biriyle temas halinde olduğu tespit edildikten sonra, cuma gününe kadar karantinaya girecek” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Netanyahu'nun dün ve bugün Covid-19 testi yaptırdığı ve sonucunun negatif çıktığı belirtilirken, temas ettiği kişinin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Netanyahu, salgının başından bu yana iki kez karantinaya girmesine rağmen henüz Kovid-19'a yakalanmadı.
İsrail'de toplam vaka sayısı 358 bin 293'e, toplam can kaybı ise 3 bin 3'e ulaştı.
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