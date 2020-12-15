ABD ve Ortadoğu'da kritik değişiklikler yaşanırken, Netanyahu, Mossad'a yeni başkan atadı

Batı'da 'İran nükleer programının babası' diye anılan Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastla dikkatlerin İsrail dış istihbarat servisine çevrildiği dönemde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mossad'a yeni başkan atadı.

ABD'de İran'la nükleer anlaşmaya geri dönme yanlısı Joe Biden'ın başkan seçildiğinin resmen onaylanmasının ertesinde, kasım sonunda Tahran'da düzenlenen Fahrizade suikastının olağan şüphelisi Mossad'ın en tepesinde değişikliğe gidiliyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın başkanını değiştirme kararı aldığını açıkladı.

Netanyahu taps Mossad deputy chief as spy agency's next head https://t.co/gY2yikmTL6 — Haaretz.com (@haaretzcom) December 15, 2020

2016 yılında Mossad Başkanlığına getirilen Yossi Cohen'in yakın zamanda emekliye ayrılacağı vurgulanan başbakanlık açıklamasında, yerine Cohen'in yardımcısını atanacağı belirtildi.

Yeni başkanın kimliği güvenlik gerekçesiyle sadece "D" harfiyle duyuruldu.

Bu da Ian Fleming'in dünyaca meşhur kurmaca karakteri olan 'Majestelerinin hizmetindeki casus' James Bond'un hesap verdiği Britanya dış istihbarat servisi MI6'in Başkanı'nın adının kısaca "M" olmasını akla getirdi.

Cohen, son dönemde İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan normalleşme sürecinde önemli rol oynamıştı.

İsrail hükümetinin, Mossad'ın yeni başkanı "D"nin atanmasını onaylama takvimi henüz netleşmedi.