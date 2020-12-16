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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani- Dini lider Ayetullah Ali Hamaney

    Ruhani 'Kanunsuz terörist Trump'ın gidişinden mutluyuz' dedi, Hamaney 'Düşmanlık Trump'ın gitmesiyle bitmez' diye uyardı

    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    Ortadoğu
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    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202012161043415526-ruhani-kanunsuz-terorist-trumpin-gidisinden-mutluyuz-dedi-hamaney-dusmanlik-trumpin-gitmesiyle/

    ABD'de 3 Kasım başkanlık seçiminde koltuğun sahibi Donald Trump'ı yenen Demokrat Partili Joe Biden'ın İran'la nükleer anlaşmaya şartlı veya şartsız dönme konusunda ne adımlar atacağını yakından takip eden Tahran'dan bir dizi açıklama geldi.

    İran'da her konuda son sözü söyleme yetkisine sahip dini lider Ayetullah Ali Hamaney, 'ABD'nin Tahran'a düşmanlığının Trump yönetimine has olmadığını ve onun gitmesiyle sona ermeyeceğini' söyledi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise 'kanunsuz terörist' diye nitelediği Trump'ın başkanlıktan gidişinden 'mutluluğunu' dile getirdi.

    'ABD'ye ilk sert tokat'

    Başkentte İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami ve Trump'ın verdiği suikast emriyle ABD'nin Bağdat Havalimanı çıkışında öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ailesiyle bir araya gelen Hamaney, 'Süleymani için Irak ve İran'daki cenaze törenlerine milyonlarca insanın katılmasının ABD'ye ilk sert tokat olduğunu, ama daha sert tokadın emperyalizmin içi boş hegemonyasının yenilmesi ve ABD'nin bölgeden çıkarılması olacağını' söyledi.

    'Vaatlere güvenme, yaptırımları etkisiz hale getirmeyi düşün'

    "Süleymani'nin katillerinden ve suikast emri verenlerden intikam alınacaktır. Uygun zamanda intikamın alınması kesindir" diyen dini lider, devlet yetkililerine "Yaptırımların kaldırılmasından çok yaptırımları etkisiz hale getirmeyi düşünün, asıl mesele, sizin kendi inisiyatifinizle yaptırımları etkisiz hale getirmenizdir", "Halkın sorunlarını ve ülkenin geleceğini iyileştirmek için şunun ya da bunun vaatlerine güvenmeyin" tavsiyelerinde bulundu.

    'Obama kötülük etti, Avrupa ikiyüzlülük yaptı'

    İran'a karşı önce yaptırım uygulayıp sonra Tahran'la nükleer anlaşmaya varan önceki ABD Başkanı Barack Obama ve nükleer anlaşmanın taraflarından olan Britanya, Fransa ve Almanya'ya da gönderme yapan Hamaney şöyle konuştu:

    "Donald Trump ve Obama ABD'sinin size ne yaptığını gördünüz. Düşmanlık Trump ABD'sine has değildir ve onun gitmesiyle sona ermez. Obama ABD'si İran halkına ve size kötülük etti. Avrupa'nın 3 ülkesi de iki yüzlülüklerini gösterdi. Anlaşmazlıklarınızı müzakere ile çözün. Dünya ile müzakere yapılması gerektiğini söylemiyor musunuz? İçerideki unsurlarla anlaşmazlıklar müzakere ile çözülmüyor mu?"

    'Anlaşmanın yapıldığı 2015'ten beri yaptırımlar kalkacak'

    İran'a yönelik yaptırımların 2015'te tamamen kalkması gerekirken tersine daha da arttığını dikkat çeken dini lider, "Yaptırımların kalkması için çalışmayalım demiyorum. Eğer yaptırımlar kalkarsa bunu bir saat bile geciktirmemeliyiz. Bu 4 yıldır erteleniyor" vurgusunu yaptı. 

    Trump'ın "Bölgede 7 trilyon dolar harcadık ancak hiçbir şey elde edemedik" sözlerini hatırlatarak şunları söyledi:

    'Gerçek kahraman Süleymani'dir'

    "Sonuçta bir askeri üste gecenin karanlığında sadece birkaç saat kalabildi. Tüm dünya biliyor ki, ABD, Suriye ve özellikle Irak'ta hedeflerine ulaşamadı.  Bu büyük eserin kahramanı, hayatı boyunca çalışan General Süleymani'dir." 

    İran Cumhurbaşkanı ise kabineye hitabında "Biden'ın gelişine heyecanlanmadık, ama terörist Trump'ın gidişinden mutluyuz" dedi.

    'Dünya ABD'ye karşı'

    "Bugün ABD yalnızdır. Bir-iki küçük bağımlı paralı asker ülkesi hariç, tüm dünya, ABD'yi kınıyor ve nükleer anlaşmaya geri dönmesini tavsiye ediyor" diye sözlerini sürdüren Ruhani, Trump yönetiminin koronavirüs pandemisine karşı İran'ın tıbbi ekipman ve aşı edinmesini engellemesini sert dille eleştirdi. 

    'En vahşiler, en yolsuzlar, Beyaz Saray'ın en tepesinde'

    Trump'ın 'tarihteki an ağırı' diye nitelediği yaptırımları yüzünden 'ilaç almak amacıyla normalde bir tuşla halledilen para transferini yapmak için haftalarca ve bazen aylarca uğraşmak zorunda kaldıklarını' belirten Ruhani, şöyle konuştu:

    "Beyaz Saray'ın tepesinde sefil siyasi yaşamlarının son günlerini süren bu kişiler öyle şerir ki, koronavirüs pandemisinin ortasında halkın, yaşlının, engellinin sağlığına merhamet etmiyor ve hem bölge halklarına hem de büyük İran ulusuna en yolsuz, en vahşi şekilde davranıyor."

    Etiketler:
    İran'la nükleer anlaşma, Ayetullah Ali Hamaney, Hasan Ruhani, Joe Biden, Donald Trump, İran'a yaptırımlar, Yaptırımlar, İran, ABD
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