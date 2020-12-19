Esad'ın danışmanı: ABD, biz Suriye topraklarının çoğunluğunu kurtardıktan sonra savaşı ekonomik alana kaydırdı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlığındaki heyetle ile perşembe günü gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Aynı gemide olduğumuzu anladık'

Al Mayadeen kanalına demeç veren Şaban, "Lavrov ile görüşme 4 saat sürdü, tüm meseleleri görüştük ve mevcut duruma dair ortak bir bakış açısı söz konusu" dedi. Şaban, "Lavrov yaptırımlardan bahsederken hepimizin aynı bir gemide olduğunu anladık" ifadelerini kullandı.

Esad'ın danışmanı, "Suriye ile Rusya arasındaki ilişki, bazı ülkelerin ABD ile aralarındaki ilişkilerinden farklı" vurgusunu yaptı.

ABD'nin, Şam hükümetinin Suriye topraklarının çoğunluğunu kurtardıktan sonra savaşı sahadan ekonomik alana kaydırdığını ifade eden Şaban, "Müttefiklerimizle birlikte ortaya koyduğumuz çözümlerimiz var" dedi.

'Mültecilerin dönüşü için gerekli her imkanı sağlayacağız'

Geçen ay Şam'da; Rusya, Çin, İran, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Pakistan ve Umman Sultanlığı'nın katılımıyla düzenlenen ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ise gözlemci olarak yer aldığı Mülteci Konferansı'na yönelik boykota değinen Şaban, "Uluslararası uzmanların Mülteci Konferansı'na katılımının engellenmesi, Batı'nın sözleri ve eylemleri arasındaki paradoksun boyutunu ortaya koyuyor" değerlendirmesini yaptı.

Şaban, Suriye hükümetinin mültecilerin ülkelerine geri dönmesi için gerekli her imkanı sağlayacağının altını çizdi.

"Arap halkının iradesi daha iyi bir gelecek için hala taze. ABD'nin planları kaderimiz değil, halklar Washington'un planlarını aşabilirler" diye konuşan Şaban, ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in son dönemde çeşitli basın kuruluşlarına verdiği röportajlara dair "Jeffrey'in kullandığı sözlerin ve terimlerin yazıldığı mürekkebe yazık" yorumunda bulundu.

'Yeni ABD yönetiminden pek bir beklentimiz yok'

Şaban, ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'ın galip gelmesi konusunda da "Yeni Amerikan yönetiminin politikasının nasıl olacağını sabırsızlıkla bekliyoruz ve bizim için en önemlisi topraklarımızdan çekilmeleri" diyerek yeni yönetimden çok beklentilerinin olmadığını dile getirdi.

Bununla birlikte Suriye'nin İdlib bölgesindeki duruma değinen Şaban, "Rusya, Türkiye'nin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile (Türkiye Cumhurbaşkanı) Erdoğan arasında mutabık kalınan noktalardan kuvvetlerini çekmeyi sürdürmesini bekliyor" dedi.

Şaban, "Erdoğan'a itimatımız yok ancak sahadaki gelişmeleri izliyoruz" diye kaydetti.

'DSG içindeki bazı gruplar ABD'ye tabi'

Suriye'nin doğusuna yönelik, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile ülkenin bayrağı, birliği ve toprak bütünlüğüne ilişkin bazı hususlarda mutabakata vardıkları bilgisini paylaşan Şaban, buna karşın DSG'nin anlaşmayı imzalamadığını ifade etti. Şaban, DSG bünyesindeki bazı grupların ABD'ye tabi olduğunu kaydetti.

Şaban, Suriye'deki durumun, birçok değişim ve çelişkiye tanık olunan bölge ve dünyadaki durum ile ilişkili olduğunu vurguladı.

Öte yandan Esad'ın danışmanı, bu hafta işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail'in, yerli halka ait tarım arazilerine rüzgar türbinleri inşa etme kararı sonrasında başlayan kitlese gösterilere ilişkin "Filistin davasına ve işgal edilmiş topraklarımıza bağlı kalmaktan başka seçeneğimiz yok" diye konuştu.

Şaban, ayrıca ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'a, Golan'ın Suriye toprağı olduğunu öngören 2254 sayılı kararı gerçek anlamda tanıma çağrısı yaptı.