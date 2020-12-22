İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan İran'a gözdağı

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, askeri görev nişan töreninde konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, son zamanlarda İran'ın 'İsrail'e yönelik tehdit mesajlarında' artış yaşandığını kaydetti.

"İran ve onun radikal eksendeki ortakları, İsrail'e karşı herhangi bir eylemde bulunurlarsa bunun bedelinin çok ağır olacağını görürler" diyen Kohavi, İsrail ordusunun, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya ortak olanlara bütün gücüyle karşı koyacağını dile getirdi.

Kohavi ayrıca herhangi bir saldırıya verilecek tepkinin ve tüm planların hazır olduğunu ifade etti.

Batı'da 'İran nükleer programının babası' olarak anılan Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran'da aracına düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.