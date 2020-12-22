İran Petrol Bakanı: Rusya ile teknolojik iş birliği için anlaştık

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Rusya ile petrol ve doğalgaz alanında teknolojik iş birliği için anlaştıklarını söyledi.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, dün Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak ve Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ile bir araya geldi.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili İran devlet medyasına konuşan Zengene, Rus yetkililerle dünya petrol piyasasının istikrara kavuşması için görüş alışverişinde bulunduklarını aktararak, "Rus makamlarla yaptığımız görüşmede petrol ve doğalgaz alanında teknolojik iş birliği için anlaştık. Son yıllarda Rusya'nın dünya petrol pazarının istikrarında belirleyici bir rolü olmuştur" ifadelerini kullandı.

Rus makamlarıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve onun dışındaki iş birliği ile ilgili müzakerelerde bulunduklarını ve bu konudaki görüşlerinin birbirine yakın olduğunu belirten Zengene, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rus şirketleriyle iyi bir iş birliğimiz var. Petrol, doğalgaz ve teçhizatların üretimiyle ilgili Rus şirketlerle olan iş birliğinin devam etmesi öngörülüyor. Rusya'yı strateji ortağımız olarak görüyoruz. Bu ortaklık uluslararası alandaki gelişmelerle değişmez."