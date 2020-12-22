İran'a gözdağı: Mısır'ın onayıyla Süveyş Kanalı'ndan geçen İsrail denizaltısı Basra Körfezi'ne yöneldi

İsrail medyası, bir İsrail denizaltısının Mısır'ın onayıyla Süveyş Kanalı'nı göstere göstere geçerek Basra Körfezi'ne yöneldiğini, amacın İran'a karşı güç gösterisi yapmak olduğunu duyurdu. ABD donanmasına ait nükleer kapasiteli güdümlü füze denizaltısı USS Georgia ile iki güdümlü füze kruvazörü de Hürmüz Boğazı'na girdi.

ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kaybetmesi, Joe Biden'ın kazanmasına koşut Ortadoğu'da hararet artarken, İsrail'e isnat edilen İran'ın baş nükleer bilimcisi Muhsin Fahrizade'ye suikastı sonrası bu kez İsrail'e ait bir denizaltının Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı geçerek Basra Körfezi'ne hareket ettiği haberi geldi.

The Times of Israel sitesi, İsrail kamu yayıncısı Kan'a dayanarak verdiği haberde, 'geçen hafta Süveyş Kanalı'nı geçen İsrail denizaltısının İran'a gözdağı vermeyi amaçladığını' duyurdu.

Israeli submarine reportedly crosses Suez Canal in ‘message’ to Iran https://t.co/jcmqWtoEP7 — The Times of Israel (@TimesofIsrael) December 21, 2020

Haberde, 'Mısır'ın onayı ve bilgisi dahilinde Süveyş Kanalı'ndan herkesin göreceği şekilde deniz yüzeyine çıkarak geçen İsrail denizaltısının Basra Körfezi'ne yöneldiği, bunun Fahrizade suikastının ardından Tahran'ın yaptığı açıklamalara cevap niteliğinde olduğu, İsrail istihbarat kaynaklarının İran'a mesaj verildiğini söylediği' aktarıldı.

Sorular üzerine, İsrail ordusunun bu türden haberlerle ilgili açıklama yapmadığını söylediği kaydedildi.

Haberde, aynı zamanda ABD donanmasına ait nükleer kapasiteli güdümlü füze denizaltısı USS Georgia ile iki güdümlü füze kruvazörünün de Hürmüz Boğazı'na girdiği belirtildi.

ABD donanması, bu gelişmeyi, Suudi Arabistan Hava ve Deniz Kuvvetler'iyle Basra Körfezinde ortak tatbikat düzenlenmesiyle izah etti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

Tahran'ın suikasttan sorumlu tuttuğu İsrail'e uygun zamanda yanıt verileceğine dair açıklamalarına, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi "İran ile onun radikal eksendeki ortakları, İsrail'e karşı herhangi bir eylemde bulunurlarsa, bunun bedelinin çok ağır olacağını görürler" karşılığını vermişti.