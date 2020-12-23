İsrail'de erken seçim kararı

İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin, yaptığı açıklamada 2021 bütçesine ilişkin yaşanan görüş ayrılığının ardından parlamentonun feshedilmesiyle erken seçime gitme yönünde karar alındığını bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
İsrail'de bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle parlamentonun feshedilmesinin ardından erken seçim kararı alındı.
İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin, yaptığı açıklamada 2021 bütçesine ilişkin yaşanan görüş ayrılığının ardından parlamentonun feshedilmesiyle erken seçime gitme yönünde karar alındığını bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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