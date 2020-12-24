Ruhani: Çılgın Trump'ın Saddam'dan daha iyi bir kaderi olmayacak

ABD'de 3 Kasım seçimlerini kaybetmesinin ardından giderayak Tahran'la gerilimi yüksek tutan Başkan Donald Trump bir kez daha İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Saddam'a benzetildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın akıbetinin İran'ın can düşmanı olup ABD işgali sonucu Nisan 2003'te devrilen ve Aralık 2006'da idam edilen Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e benzeyeceği iddiasını tekrarlayan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kabine toplantısında şöyle konuştu:

"Tarihte halklara savaş dayatan iki çılgın yaratık var. Biri Saddam, diğeri Trump. Saddam askeri savaş, Trump ekonomik savaş dayattı bize."

1980-88 arasındaki Irak-İran savaşında İran'ın birlik beraberlik içinde durarak Saddam'ı yendiğini söyleyen Ruhani "O delinin idam edildiği günü de gördük. Trump'ın Saddam'dan daha iyi bir kaderi olmayacak" dedi.

Uluslararası platformlarda İran'a karşı ABD'nin yalnız kaldığını ve istediklerini yaptıramadığını belirten Ruhani, "Yaptırımların halkımızı rahatsız etmesine rağmen hedeflerine ulaşmasına izin vermedik ve etkilerini azaltmaya çalışmalıyız" diye ekledi.

İran Cumhurbaşkanı, açıklamalarında, Trump'ın yerine ABD Başkanı seçilen Demokrat Partili Joe Biden'ın İran'la nükleer anlaşmaya geri döneceği beklentisinin altını çiziyor. Biden, nükleer anlaşmayı kotaran önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın 8 yıl Başkan Yardımcılığını yapmıştı.

Giderayak İran'la savaş çıkarma alametleri gösteren Trump ise 20 Aralık'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıyı Tahran'dan bilip "İran'a dostça sağlık tavsiyem" diyerek "Bir Amerikalı öldürülürse İran'ı sorumlu tutarım" tehdidinde bulundu:

"Tahmin edin bu roketler neredendi? İran'dan. Irak'taki Amerikalılara yönelik saldırılar olacağı söylentilerini duyuyoruz. İran'a bir dost tavsiyesi. Eğer bir Amerikalı ölürse bundan İran'ı sorumlu tutarım."

Trump dün de Beyaz Saray'da savunma yetkililerine İran'a olası misilleme toplantısı düzenletti.

Daha önce ABD basını, Trump'ın görev süresi sona ermeden İsrail ile İran'ı provoke edip savaş çıkarabileceğine dair iddialara yer verilmişti. Londra merkezli Middle East Eye (MEE) sitesi, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ise Irak'taki Şii milis güçlerin (Haşdi Şabi) komutanlarına, Trump gidene dek ABD'ye karşı eylemleri durdurma talimatı verdiği iddiasını aktarmıştı.