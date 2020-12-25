Suriye devlet ajansı SANA: Suriye hava savunması Hama'da İsrail saldırılarına karşılık verdi

Suriye medyası, İsrail'in ülke topraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisinin daha eklendiğini bildirerek, bu seferki hedefin Hama ilinin kuzeybatısındaki Masyaf bölgesi olduğunu duyurdu.

Suriye devlet ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin 'düşman hedeflerine' karşılık verdiğini bildirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada haber doğrulanarak, saldırıların çoğunun engellendiği bilgisi paylaşıldı.

مصدر عسكري: في تمام الساعة 40 ، 12 من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً بتوجيه رشقة صواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغربي وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها. — وزارة الدفاع السورية (@mod_gov_sy) December 24, 2020

SANA, saldırılara ilişkin video görüntülerini sosyal medya üzerinden yayınladı.

Saldırılarda yaralananların ya da hayatını kaybedenlerin olup olmadığına ve meydana gelen maddi hasara ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Кадры пуска зенитной управляемой ракеты по воздушной цели противника в районе Тартуса, Сирия. pic.twitter.com/nPmRnsQ1Hp — SwankyStas (@StasSwanky) December 24, 2020

Bununla birlikte bazı sosyal medya hesapları, bu gece Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında hareketlilik yaşandığına dair görüntüler paylaştı.

Görüntülerin, Suriye'nin Masyaf bölgesini hedef alan Tomahawk füzelerine ait olduğu düşünülüyor.

Başka bir videoda ise, Beyrut üzerinde İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçaklarının görüldüğü belirtiliyor.

Israeli Air Force (IAF) jets seen flying over Lebanon.

Syrian air defences are active and responding to incoming targets. #Syria pic.twitter.com/X3twAZvl2B — CNW (@ConflictsW) December 24, 2020

​Bir diğer videoda da Masyaf'ı hedef alan füzelerin Suriye'nin Tartus kenti üzerinden geçişi görülüyor.

Минобороны Сирии: В 00:40 израильский противник выпустил ракеты из района ливанского Триполи в направлении Масьяфа в провинции Хама.



Средства ПВО САР сбили большую часть ракет. https://t.co/pFP3AKlt2L pic.twitter.com/TCCf5nikl9 — SwankyStas (@StasSwanky) December 25, 2020

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