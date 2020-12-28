Suudi terör mahkemesinden önde gelen kadın aktivist hakkında 5 yıl 8 ay hapis cezası kararı

Vehhabilikle yönetilen Suudi kraliyetinde kadınların başındaki erkek veli sistemiyle mücadele eden Luceyn el Hezlul, terörle mücadele mahkemesi tarafından yaklaşık 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mayıs 2018'den beri cezaevinde tutulan kadın aktivist, 3 ay daha hapis yatacak.

Suudi Arabistan'da ilkin 2013'te kadınların araç sürme hakkını savunmasıyla tanınan, 2014'te direksiyon başında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçmeye çalışırken ilk kez yakalanıp 73 gün gözaltında tutulan ve ardından kadınların erkek velileri olmadan hareket etmelerine getirilen yasaklara karşı mücadelenin bayraktarlığını üstlenen Luceyn el Hezlul hakkında 5 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

31 yaşındaki kadın aktivist, 25 Kasım'da sevk edildiği terörle mücadele mahkemesinde 'Suudi siyasi sistemini değiştirmeye teşebbüs ve ulusal güvenliğe zarar vermek' gibi suçlamalardan yargılandı.

Suudi gazetesi Sabq'a göre, Hezlul 'terörle mücadele kapsamında suç kabul edilen faaliyetlerde bulunmak, terörü finanse etmek ve dış desteklerle rejimi değiştirmeye çalışmaktan' mahkum edildi.

Cezanın yarı süresi askıya alındı

Suudi insan hakları savunucuları ve aktivistlerinin oluşturduğu Düşünce Tutukluları topluluğunun Twitter hesabına göre, Hezlul'un gözaltına alındığı gün başlangıç kabul edilerek 5 yıl 8 ay hapsine, cezanın yarı süresinin (2 yıl 10 ayının) ise durdurulmasına hükmedildi. Bu kapsamda Mayıs 2018'de gözaltına alınan kadın aktivistin bu sürede hapiste geçirdiği 2 yıl 7 ay gözönünde bulundurularak 3 ay daha cezaevinde kalmasına karar verildi.

Uluslararası komisyona bilgi verince gözaltına alındı

2016'da belediye seçimlerinde adaylığını koyan ve Kral'a erkek veli sisteminin kaldırılması çağrısı yapan dilekçeye imza veren 14 bin kişiden biri olan Hezlul, 2018'de Cenevre'de Kadınlara Ayrımcılığın Sona Erdirilmesi Komisyonu'na Suudi Arabistan'daki kadın haklarının durumuna dair bilgi vermesinin ardından, eğitim aldığı BAE'de zorla yakalanarak Riyad'e getirildi ve burada ilkin ev hapsine, mayıs ayında cezaevine konuldu.

'Vatan haini' muamelesi

İnsan hakları örgütlerine göre Hezlul ile birlikte en az 12 kadın aktivist gözaltına alındı.

Luceyn el Hezlul, İman en Nefcan, Nevf Abdulaziz, Azize el Yusuf ve Rukayye el Muharib gibi isimlerin bulunduğu Suudi kadın aktivistler 'ülke çıkarlarına zarar vermekle' suçlanırken medyada da 'vatan haini' muamelesi gördü.

Hapisteki kadın aktivistlere 'elektro şok, kırbaçlama ve cinsel saldırı'

Uluslararası Af ve İnsan Hakları İzleme gibi insan hakları örgütleri, Suudi kadın haklarını savunucularının hapiste elektro şok, kırbaçlama ve cinsel saldırı dahil işkenceye maruz kaldığını duyurdu.

İşkence siciliyle meşhur Riyad yönetimi, bu iddiaları yalanladı.