Rus askeri polisi Suriye’de sivil araçlara refakat etme görevini askıya aldı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Sıtnik, bugünkü basın toplantısında, M4 karayolunun Tel-Tamer ve Ayn İsa arasındaki bölümünde, sivil araçlara Rus askeri polis tarafından sağlanan refakat hizmetinin bölgede yükselen gerilim nedeniyle askıya alındığını bildirdi.

Sıtnik, hizmetin “sorun çözüme kavuşturulunca” yeniden başlayacağını söyledi.

Rakka bölgesinin Ayn İsa yakınlarındaki gözlem noktalarındaki Rus askeri polis birlikleri ile Suriye askerlerinin durumu istikrara kavuşturmaya çalıştığını dile getirdi.

'67 bini aşkın kişiye refakat edildi'

Rus komutan, M4 karayolunun bu bölümünde, Mayıs ayından bu yana Rus askeri polisi refakat ettiği sivil araç sayısının 35 bini, kişi sayısının da 67 bini geçtiğini anlattı.

Dün Ayn İsa’ya ek Rus askeri polis birliklerinin takviye edildiğini duyurulmuştu. Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, karşılıklı olarak ateş açan taraflara gerilime son verme çağrısında bulunmuştu.